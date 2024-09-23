اليوم السابع
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محافظ الغربية: حملات متواصلة لرفع الإشغالات ومنع الظواهر العشوائية بالشوارع

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:35 م
محافظ الغربية: حملات متواصلة لرفع الإشغالات ومنع الظواهر العشوائية بالشوارع جانب من الحملات
الغربية محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات المكثفة لمجابهة كافة أشكال المظاهر العشوائية يمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على التصدي بكل حزم لكل المخالفات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لعروس الدلتا.

جاء ذلك خلال متابعته رفع الإشغالات والتصدي للباعة الجائلين في حي أول طنطا والمحلة ومركز كفر الزيات، وازالة إشغالات المحال والأكشاك والباعة الجائلين من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور.

 







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