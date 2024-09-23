اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامى: لا يوجد خسائر بالأرواح

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:43 م
محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامى: لا يوجد خسائر بالأرواح حريق أحد مواقع التصوير بـ مدينة الإنتاج الإعلامي
كتبت - مرام محمد

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توجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بـ مدينة الإنتاج الإعلامي، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.

وأكد محافظ الجيزة، أنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه، حيث تم الدفع بعدد من سيارات إلاطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

وأشار إلى أنه جارٍ الآن عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة على الحريق تمامًا، وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

 

 







محافظ الجيزة

حريق مدينة الإنتاج

مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق في مدينة الإنتاج الإعلامي



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