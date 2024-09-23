محافظ الإسماعيلية يقوم بالمرور على مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بمنطقتي أبو بلح والضبعية، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومسئولي الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز "بوتاجاسكو".

وخلال جولته حرص محافظ الإسماعيلية على التأكد من وصول كامل الحصة المخصصة لمحافظة الإسماعيلية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز.

بجانب التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، عقب الزيادة الأخيرة في أسعارها والتي أقرتها وزارة البترول.

ووجَّه "أكرم" بضرورة مراجعة أوزان الاسطوانات، وصلاحيتها الفنية، والتواصل مع مصانع التعبئة للالتزام بمعايير الجودة والأوزان المقررة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على كتابة أسعار أسطوانات البوتاجاز على سيارات التوزيع وعلى واجهة المستودعات، والالتزام بها وهي (150 جنيهًا داخل المستودع- 160 جنيهًا على سيارات التوزيع- 170 جنيهًا للتوصيل للمنازل)، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، والأمن الصناعي داخل المستودعات.

موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة، لوصول كامل الحصة المخصصة للإسماعيلية من أسطوانات البوتاجاز، ووصولها للمستهلك بالسعر المقرر قانونًا، وتوافرها على مدار العام.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بالعاملين بالمستودعات، والاستماع لمشاكلهم وطلباتهم، وتشجيعهم على تقديم خدمة أفضل للمواطن الإسماعيلي.

