محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المخابز بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بالمرور على عدد من المخابز البلدية المدعمة والإفرنجية بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وأوزانه، ومطابقته للمواصفات.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على أحد المخازن الإفرنجية بشارع الأهرام؛ للتأكد من جودة المخبوزات، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأوزان والأسعار التي أقرها القانون، وطالب صاحب المخبز بضرورة الالتزام بالمواصفات بشكل مستمر، والعمل على توفير رغيف الخبز الإفرنجي على مدار اليوم، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وزيادة الطلب عليه.

وقام محافظ الإسماعيلية بالمرور على المخبز البلدي المدعم بشارع سيتي؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم، ومطابقته للمواصفات وأوزانه، ونظافة أدوات العجن.

وحرص" أكرم" على اللقاء مع عدد من المواطنين، ومعرفة مدى رضائهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم، وأي طلبات أو مشاكل أخرى تواجههم داخل المحافظة.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته على المخابز بالمرور على المخبز البلدي المدعم بشارع الأهرام، وحرص على التأكد من نظافة أدوات العجن وجودة رغيف الخبز، ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية.

ووجّه "أكرم" مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة والسياحية، والإفرنجية، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وبسعر عادل.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.



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سيدة تتحدث إلى المحافظ



محافظ الإسماعيلية داخل أحد المخابز



محافظ الاسماعيلية داخل أحد المنافذ_1



محافظ الإسماعيلية مع المواطنين



محافظ الإسماعيلية يتحدث



محافظ الإسماعيلية يتحدث مع المواطنين



محافظ الإسماعيلية يتفقد المخابز



محافظ الإسماعيلية يستمع للمواطنين



