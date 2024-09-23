اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 03:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المخابز بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:36 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المخابز بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول جانب من الجولة
الإسماعيلية-صبرى غانم

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قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بالمرور على عدد من المخابز البلدية المدعمة والإفرنجية بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وأوزانه، ومطابقته للمواصفات.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على أحد المخازن الإفرنجية بشارع الأهرام؛ للتأكد من جودة المخبوزات، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأوزان والأسعار التي أقرها القانون، وطالب صاحب المخبز بضرورة الالتزام بالمواصفات بشكل مستمر، والعمل على توفير رغيف الخبز الإفرنجي على مدار اليوم، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وزيادة الطلب عليه.

وقام محافظ الإسماعيلية بالمرور على المخبز البلدي المدعم بشارع سيتي؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم، ومطابقته للمواصفات وأوزانه، ونظافة أدوات العجن.

وحرص" أكرم" على اللقاء مع عدد من المواطنين، ومعرفة مدى رضائهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم، وأي طلبات أو مشاكل أخرى تواجههم داخل المحافظة.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته على المخابز بالمرور على المخبز البلدي المدعم بشارع الأهرام، وحرص على التأكد من نظافة أدوات العجن وجودة رغيف الخبز، ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية.

ووجّه "أكرم" مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة والسياحية، والإفرنجية، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وبسعر عادل.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

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IMG-20240923-WA0103

 

سيدة تتحدث إلى المحافظ
سيدة تتحدث إلى المحافظ

 

 

محافظ الإسماعيلية داخل أحد المخابز
محافظ الإسماعيلية داخل أحد المخابز

 

 

محافظ الاسماعيلية داخل أحد المنافذ_1
محافظ الاسماعيلية داخل أحد المنافذ_1

 

 

محافظ الإسماعيلية مع المواطنين
محافظ الإسماعيلية مع المواطنين

 

 

محافظ الإسماعيلية يتحدث
محافظ الإسماعيلية يتحدث

 

 

محافظ الإسماعيلية يتحدث مع المواطنين
محافظ الإسماعيلية يتحدث مع المواطنين

 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المخابز
محافظ الإسماعيلية يتفقد المخابز

 

 

محافظ الإسماعيلية يستمع للمواطنين
محافظ الإسماعيلية يستمع للمواطنين

 


 







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