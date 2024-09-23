محافظ الأقصر يبحث استعدادات احتفال اليوم العالمى للسياحة بالكرنك الخميس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، إجتماعاً موسعاً بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، لبحث استعدادات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمي لعام 2024، والتى سيتم تنظيمها بمنطقة مركز الزوار بمعابد الكرنك صباح يوم الخميس القادم.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمي، موجها جميع الجهات المشاركة في الاحتفال بتنفيذ الترتيبات اللازمة وإعداد برنامج تفصيلى متكامل لخروج الاحتفال بالشكل اللائق بمدينة الأقصر كأحد أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة، حيث حضر الاجتماع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وممثلى السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والصوت والضوء والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة بالأقصر، وعدد من ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة.

فيما عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إجتماع موسع في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال الموسم السياحي الجديد، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، وممثلي أصحاب الشركات السياحية والفنادق والمرشدين السياحيين وشركات البالون، ومسؤولي مكتب وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، تم خلالها مناقشة كافة سبل إنجاح الموسم السياحي الجديد.

وتناول الاجتماع استعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، ومناقشة عدد من المشاكل التي حدثت خلال المواسم السياحية الأخيرة، وسبل تلافيها بما يؤدي إلى نجاح الموسم القادم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.