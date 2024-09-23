محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير محطتي الثروة الحيوانية ببني مر بالفتح والحمام بأبنوب

أسيوط -هيثم البدرى

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة مسائية بتفقد محطتي الثروة الحيوانية بقرية بني مر بمركز الفتح ،وقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على أعمال التطوير التي تمت بهما لتعظيم الإستفادة منهما وزيادة إنتاجيتهما وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم موارد المشروعات التابعة لها والوصول إلى أعلى إنتاجية من خلال عملية التطوير وإعادة الهيكلة، ورافقه خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ للثروة الحيوانية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة الثروة الحيوانية ببني مر بالفتح ،وتابع أعمال استكمال تعلية سور المحطة وإنشاء منفذ لبيع الألبان بها وكذلك أعمال تأهيل سور عنابر الماشية وصيانة التندات والمظلات موجهاً بوضع خطة عمل بالمرزعة وتدعيمها بعمالة جديدة وبعض المعدات لإنجاز الأعمال وتدعيم الإنارة ورفع كفائتها وصيانة دورات المياة والمباني الإدارية والمخازن بالمحطة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد محطة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام وتفقد العنابر التي تم تطويرها ودهانها ورفع كفائتها وتفقد أعمال التوسعة التي تمت لإنشاء عنابر جديدة لتدعيم المحطة بأبقار فريزيان جديدة كما تابع أعمال زراعة الفراغات بين العنابر وفي أطراف المحطة بالمحاصيل التي تستخدم كأعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووجه بتجميع كافة المخلفات الحيوانية وبيعها أو نقلها لمزرعة الوادي الأسيوطي للاستفادة منها في عمل سماد.

وأشار أبو النصر، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية لتعظيم الإستفادة منها وزيادة إنتاجيتها وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان فضلاً عن حسن إستغلال كافة المساحات الموجودة به من خلال زراعتها لزيادة العائد الإقتصادي منه لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وزيادة أصوله وإيراداته.



