مبادرة بداية بالوادى الجديد.. توزيع 800 شنطة وزى مدرسى على الطلاب بالقرى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، انتظام العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان " بالمحافظة حيث جرى توزيع 800 قطعة ملابس وشنط مدرسية على الأطفال بمراكز الداخلة وبلاط وباريس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وكذلك توزيع سلع غذائية وشنط مدرسية على أهالي قرى الأربعين والثمانين بمركز باريس.

وتم تنظيم رحلة سياحية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة لأحد المنتجعات البيئية وتوزيع بعض الهدايا عليهم، وتنفيذ لقاء تعليمي لتوجيه القرآن الكريم بحضور معلمي وطلاب القرآن الكريم، وعقد ندوة دينية عن المرأة ودورها في بناء المجتمع بحضور سيدات قرية بغداد بمركز باريس، بجانب استمرار تنظيم جلسات" دوار" بقرى مركز باريس للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية والقضية السكانية ودعم التمكين الاقتصادي للأسرة.

وأعلن قطاع الصحة بالمحافظة، تقديم خدمات المبادرات الصحية المجانية (صحة المرأة - الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي - الأورام السرطانية - المسح السمعي) ل 256 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ل 913 مواطن على مستوى المحافظة، كما جرى شن حملات تفتيشية على مطاعم الوجبات الجاهزة للتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على صحة المواطنين وطلاب المدارس ومواصلة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.