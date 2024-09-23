مباحثات "بحرينية- أردنية" حول تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان

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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائه، في مقر البعثة الدائمة للمملكة الأردنية، في نيويورك الأحد، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب في قطاع غزة، والتصعيد في لبنان والضفة الغربية، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتخفيف حدة التوتر.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الانباء البحرينية- العلاقات المتميزة بين البلدين ، ومجالات تعزيز وتطوير أوجه التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور المشترك، بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والمساعي التي تقوم بها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة في هذا الخصوص، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.

