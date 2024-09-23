اليوم السابع
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مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:52 م
مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
الإسكندرية جاكلين منير

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يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤتمراً صحفياً في الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر بأحد فنادق المعمورة بالإسكندرية، للإعلان عن الترتيبات النهائية الخاصة بالدورة الـ40 للمهرجان، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

سيتم خلال المؤتمر استعراض التفاصيل الكاملة للمهرجان، بما في ذلك الفعاليات والأفلام المشاركة، وأهم الضيوف والفنانين والمكرمين ، كما سيُعلن عن التحضيرات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي سيُقام في مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.







الاسكندرية

مهرجان الاسكندرية السينمائى

السينما

مهرجان السينما




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