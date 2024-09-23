ليلة سقوط تاجر الكيف قبل ترويجه أقراص مخدرة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط تاجر مواد مخدرة، في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وكشف خلال اعترافاته عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تم القبض على المتهم، بعد أن رصدت تحريات رجال المباحث نشاط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، في عدة مناطق بالجيزة.

عقب تقين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها بين المتعاطين من عملائه.

وأرشد المتهم عن عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.