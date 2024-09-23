لقاء دعوى لأئمة أوقاف الدقهلية فى إطار مبادرة "بداية جديدة".. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقدت مديرية أوقاف الدقهلية لقاء دعوياً بالأئمة بدار مناسبات مسجد الكفان بمدينة طلخا، بحضور الدكتور صفوت نظير المرسي، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ عبدالخالق العطيفي، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور جهاد الأشقر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

وأشار الدكتور صفوت نظير المرسي في كلمته إلى دور العلماء في إظهار الدور المهم الذي تقوم به الدولة في الفترة الحالية، وأهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الشيخ عبد الخالق العطيفي على دور الإمام في إبراز إنجازات الدولة المصرية في مجالات عديدة مثل: بناء المستشفيات، وتزويدها بالمستلزمات الطبية، والمساكن، والتموين، والكهرباء، والطاقة، وغيرها من الإنجازات، وما ينبغي على الإمام تطبيقه خلال الفترة المقبلة حتى تصل الدعوة إلى حيث أراد الله لها.

وأكد الدكتور جهاد الأشقر على دور الدعاة في ضرورة مواكبة متطلبات العصر في معالجة قضايا المجتمع وأزماته، وتطوير أئمة الأوقاف لاستراتيجية الدعوة بما يتوافق مع طبيعة المرحلة.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور وكيل وزارة الأوقاف، ووكيل المديرية، وتم قراءة سورة الأعلى جماعة مع الأئمة، تلاها مجلس الصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضور جمع كبير من الأئمة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة المائة يوم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور صفوت نظير المرسي، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية



جانب من لقاء الأوقاف بالدقهلية



جانب من لقاء الأئمة