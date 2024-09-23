لص يعترف بتهديد سيدة لسرقة شقتها فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه، خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لاتهامه بسرقة شقة بارتكاب الجريمة، وذكر أنه تسلل لشقة لسرقتها، وفوجئ بوجود مالكتها، فهددها بسلاح أبيض لمنع استغاثتها.

أضاف المتهم أنه عقب تهديده المجني عليها، فتش بمحتويات الشقة، واستولى على مصوغات ذهبية، ومبلغ مالي، وفر هاربا، وأرشد عن المسروقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالكة الشقة، التي وجهت اتهاما للجاني، بالسرقة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، كما تعرفت على المسروقات بعد إعادتها، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض سيدة لسرقة شقتها، عقب تهديد لص لها، والاستيلاء على مبلغ مالي، ومصوغات ذهبية.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.