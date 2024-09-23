لبنان: تعليق الدراسة غدا وفتح المدارس لاستيعاب النازحين جراء القصف الإسرائيلى

كتبت ـ إيمان حنا

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، وقف التدريس غدا في كل المدارس بلبنان على إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد .

وعلى صعيد متصل، قال وزير البيئة اللبنانى ومسؤل لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ناصر ياسين؛ إن هناك تقارير أولية عن انتقال أعداد من النازحين والمهجرين إلى مناطق جبل لبنان ومناطق في البقاع الغربي وبيروت، وهناك اجتماعات تعقد حاليا فى وزارة الداخلية لتنسيق عمليات فتح المدارس ومراكز النازحين ومراكز واستيعاب النازحين في المناطق وسيكون هناك تنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية، وكل الوزارات تعمل لمتابعة الاحتياجات المعينة بشكل دقيق.

أضاف: "هناك مدارس تم فتحها في جبل لبنان وصيدا وصور، وليس لدينا إحصاء دقيق لعدد النازحين حتى الآن.

قال الوزير اللبنانى، "لقد قمنا بتفعيل عمل غرفة العمليات المركزية وستكون اجتماعاتها مفتوحة من الآن، من أجل تفعيل كل الخطوات والأمور التي وضعناها في خطة الطوارئ الوطنية لمساعدة النازحين وإغاثتهم، ومن المؤكد أن هناك شقا يتعلق بالصحة تقوده وزارة الصحة. جاء ذلك خلال اجتماع"لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية".

وتابع الوزير قائلًا : لقد تابع لبنان بمشاركة المنظمات الدولية الشريكة في خطة طوارئ الوطنية للبحث في الوضع المستجد والاعتداءات الأخيرة وخاصة ما حصل من اعتداءات على المدنيين وعلى المناطق الماهولة والقريبة من البلدات والمدن في الجنوب والبقاع الغربي، و نتابع أعداد النازحين ،ونجري إحصاء ومسحا عبر غرف ولجان الطوارئ وإدارة الكوارث والأزمات في المناطق عبر المحافظين.