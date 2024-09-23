كيف يسبب التوتر زيادة أو فقدان كبير فى الوزن؟

كتبت إيناس البنا

يؤثر التوتر على عملية التمثيل الغذائي والنوم والشهية، إذا كانت مستويات الكورتيزول في جسمك مرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والرغبة الشديدة في تناول الحلويات والوجبات السريعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

من ناحية أخرى، وفقا لموقع " هيلث سايد"، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض شديد في الشهية مما يجعلهم يتوقفون عن الأكل أو يأكلون كميات أقل، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

تغيرات الشهية

يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى زيادة شهيتك أو تقليلها بشكل كبير، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن بشكل كبير أو فقدان الوزن بشكل كبير.

بطء عملية الأيض

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

انخفاض كتلة العضلات

الأكل غير المنتظم والإفراط في الأكل وبطء عملية التمثيل الغذائي والإفراط في تناول الطعام بشكل غير صحي سيؤدي في النهاية إلى فقدان كتلة العضلات من الجسم، يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الوزن أو زيادته.

زيادة تخزين الدهون

بسبب الإفراط في تناول الطعام، وبطء عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع مستويات الكورتيزول، يبدأ جسمك في تخزين المزيد من الدهون بدلاً من استخدامها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

مشاكل النوم

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من هرمونات التوتر في الجسم أيضًا إلى تعطيل روتين نومك ودورته، يمكن أن يمنعك من الحصول على نوم جيد الجودة. قد تعاني من اضطرابات وأرق ونوم سيئ، هذا أيضًا يعطل صحتك واستقلابك مما يتسبب في زيادة الوزن أو فقدانه.