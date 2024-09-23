فحص وتحصين.. حملات بيطرية مكبرة فى أسواق الماشية بمراكز الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور طارق لطفى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد، تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئاسة كل من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور محمد مدني طبيب بوحدة الغريرة البيطرية بإسنا، حيث قامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات، فضلاً عن قيام الأطباء بتوعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض.

وناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وضرورة تقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



فحص وتحصين ودعم لأصحاب الماشية بحملات بيطرية في أسواق الماشية



عمليات فحص وتحصين ودعم لأصحاب الماشية بحملات بيطرية



جانب من فحص وتحصين ودعم لأصحاب الماشية بحملات بيطرية