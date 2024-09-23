غدا.. نظر محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على فيس بوك والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرض المتهمين على النيابة العامة، والتى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.