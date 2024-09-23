اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

غدا.. نظر محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:25 م
غدا.. نظر محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على فيس بوك والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرض المتهمين على النيابة العامة، والتى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

 







جنايات القاهرة

عقوبة السرقة

سرقة

الفيس بوك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة