طالبات هندسة الإسكندرية يحققن المركز الأول ببرنامج التدريب الصيفى بجامعة لويفيل الأمريكية

الإسكندرية أسماء على بدر

حقق طالبات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية المراكز الأولى فى المسابقة السنوية للتدريب الصيفى بجامعة لويفيل الأمريكية، حيث حصلت الطالبة رنا محمد السعيد زايد على المركز الأول، وحصلت الطالبة مريم نبيل عبد الفتاح إسماعيل على المركز الثانى.

جدير بالذكر أن برنامج التدريب الصيفي يأتي فى إطار الشراكة المتميزة بين جامعة الاسكندرية وجامعة لويفيل الأمريكية على مدار الأعوام السابقة والتى تشمل الشراكة فى التدريب الصيفى بالمعامل البحثية بجامعة لويفل، والشراكة في برامج البكالوريوس 2+2 لمنح درجات مزدوجة في تخصصات علوم وهندسة الحاسبات والهندسة الطبية الحيوية، وسوف يشهد العام الحالى تخرج أول مجموعة التحقت بجامعة لويفل من خلال هذه الشراكة فى مجال الهندسة الطبية الحيوية وعددهم (5) طلاب.

فى سياق اخر ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خطة القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

و أشار الدكتور سعيد علام إلى أن هذه القوافل بدأت يوم الجمعة الماضي بالقافلة التي تم إطلاقها لقرية أبيس 7، لتقديم خدمات الرعاية الطبية العلاجية المتكاملة لأهالي القرية، وأكد علام على أن هناك خطة استراتيجية لإطلاق أربع قوافل قوافل أخري للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الإسكندرية تنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية.

ووافق المجلس علي المقترح المقدم من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع قسم الأمراض الباطنة بشأن تشكيل فريق طبي لعمل مسح لمرض إرتفاع ضغط الدم ومرض السكر بين السادة العاملين بالجامعة وذلك في إطار الحرص علي إمكانية الاكتشاف المبكر لتلك النوعية من الأمراض المزمنة غير السارية حرصا علي صحة العاملين بالجامعة.