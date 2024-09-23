ضبط 15360 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

آكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، مشددة على الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية على الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين عن ضبط 15360 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن مواد غذائية بمركز إيتاى البارود.

كما تم تحرير 80 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.