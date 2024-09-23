ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية، بحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية – أجهزة كهربائية وبعض المتعلقات الشخصية - 2هاتف محمول) وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، إعترفا بسرقة مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، بأسلوب "كسر الباب" وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدرة إعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب " النشل"، وأضاف بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وضبط عامل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بالدلوف إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وتهديد مالكتها بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه"، وسرقة (مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية) منها، وتم بإرشادة ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين كرهاً عنه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.