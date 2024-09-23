ضبط المتهمين بسرقة سيارة شركة بانتحال صفة رجال شرطة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مسئول خزينة– سائق "يعملان بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة المركز") أنه حال سيرهما بسيارة "ملك الشركة عملهما " قيادة الثانى بدائرة المركز .. وبحوزتهما مبلغ مالى خاص بالشركة لتوريده لإحدى شركات الأدوية الكائنة بمحافظة الإسكندرية ، فوجئا بقيام عدد (4) أشخاص مستقلين سيارة "ميكروباص" بإستيقافهما مدعين أنهم رجال شرطة ، وقاموا بإصطحابهما ، وإستقل أحدهم السيارة الخاصة بالمبلغان ، وعقب ذلك قاموا بتركهما وأثناء عودتهما مترجلين عثرا على سيارة الشركة بأحد الطرق وقاما بإكتشاف سرقة المبلغ المالى منها.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص من بينهم عامل بالشركة محل البلاغ)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (7 أشخاص) وبحوزتهم (2 سيارة "ميكروباص" ومركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم أقر العامل بإستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظراً لمروره بضائقة مالية إتفق مع الآخرين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.