اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيول مفاجئة تجتاح مدينة كان الفرنسية وترقب لمزيد من العواصف

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:18 م
سيول مفاجئة تجتاح مدينة كان الفرنسية وترقب لمزيد من العواصف فيضانات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اجتاحت السيول مدينة كان الفرنسية اليوم الاثنين، لتجرف السيارات عبر الشوارع وتترك المدينة الواقعة بمنطقة الريفيرا فى حالة تأهب قصوى.

ولم تسقط إصابات فى المنطقة الواقعة بجنوب شرق فرنسا حيث تسببت سيول مفاجئة في عام 2015 في وفاة ما لا يقل عن 19 شخصاً وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إنه من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته بحلول منتصف نهار اليوم مع استمرار العاصفة في التحرك شرقاً.

وذكر رئيس بلدية المدينة ديفيد ليسنار لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أنه سيطلب تفسيراً من السلطات الأخرى؛ لأن المدينة لم تتلق تنبيهاً إلا بعد ساعة من هبوب العاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي في نشرة إن من المحتمل هبوب عاصفة أخرى في كان خلال فترة ما بعد الظهيرة.







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