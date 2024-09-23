روسيا تعلن العثور على مخازن أوكرانية تحتوى على ذخائر أمريكية وسويدية فى كورسك

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عثور جنود لواء مشاه البحرية الروسية التابع لتشكيل قوات "الشمال ـ سيفير" على مخازن تحتوى على إمدادات أسلحة أمريكية وذخيرة سويدية، فى مواقع تمت إعادة السيطرة عليها من مقاطعة كورسك.

وقال قائد اللواء في مقطع فيديو مسجل، إنه بعد سيطرة جنود اللواء على مواقع أوكرانية في مقاطعة كورسك وتفتيشها عثروا على مخازن تحتوي على أسلحة أمريكية وسويدية.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المتحدث قوله: "ننفذ جميع المهام القتالية الموكلة إلينا، وتقدمنا في الأيام الأخيرة لمسافة كبيرة جدا، حيث قمنا بمسح شامل للمنطقة والمواقع الأوكرانية المتواجدة فيها".

وأضاف "عثرنا على آلية من نظام الدفاع الجوي "تونجوسكا" ونظام مدفعي وصاروخي مضاد للطائرات، أجرينا عليها فحصا شاملا، كما عثرنا على عدد كبير من المخابئ التي احتوت على إمدادات أمريكية، وقاذفات RPG-27 أحادية الاستخدام".

وأوضح مقطع الفيديو أيضا أنه تم العثور على قنابل يدوية تابعة لحلف "الناتو" وذخائر سويدية وشارة مكتوبة باللغة الروسية في المواقع المهجورة.

كما نشرت الوزارة لقطات لعمليات القتال ومقابلات مع الجنود من لواء مشاة البحرية التابع لتشكيل القوات "الشمال/ سيفير" حول السيطرة على المنطقة المحصنة وتدمير المدرعات والقوات البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية من مقاطعة كورسك.