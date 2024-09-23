رئيس مركز صدفا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ويسلم نموذج "8" نهائي التصالح

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على مواصلة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقاً لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وأشار محافظ أسيوط، إلى العمل على متابعة كل رئيس مركز وحي لأعمال نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.

وفي ذات السياق قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين بمنظومة التصالح للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، كما تم تحرير وتسليم عدد من نموذج "8" نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق وفقاً لتكليفات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتوجيهاته المباشرة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.



