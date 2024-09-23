رئيس جامعة كفر الشيخ: انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق 23سبتمبر2024، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة، بالترحيب باللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مقدماً الشكر والعرفان لسيادته على الجهود المبذولة والحراك المتواصل في كل ربوع المحافظة وعلى دعمه الدائم للجامعة حيث أنها الذراع العلمي ومنارة العلم لمحافظة كفر الشيخ.

وفي كلمته، أبدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، عن بالغ سعادته لوجوده داخل صرح علمي عظيم يتمثل في جامعة كفر الشيخ بكل إمكانياتها من منشآت ومساحات خضراء، مؤكداً علي السعي دائماً على إعلاء الرسالة التي نعمل من أجلها وعلى رأسها سماع نبض المواطن حيث أننا مسئولون عن كافة المشكلات والموضوعات التي تشغل بال المواطنين.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم التعامل مع أي مشكلة تواجهنا بأسلوب علمي بدءً من تحسين الصورة البصرية للوافدين المقبلين على محافظة كفرالشيخ، وأن المحافظة نستعين دائماً بجامعة كفرالشيخ حيث انها الشريك العلمي الأول ورأس الحاربة الداعم للمحافظة، كما يتم التنسيق دائماً مع الدولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، وكانت من أبرز المشكلات التي تواجه المحافظة هي شبكات المياه والصرف الصحي والطرق ونسعى لدخول محطات المياه في كل المناطق المحرومة منها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، التزامه تجاه كافة القضايا التي تهم شؤون المواطنين حيث يقوم باستعراض المشكلات حتي تتم معالجتها بأسلوب علمي وعلى وجه أمثل، كما تشهد المحافظة تطور كبير في المناطق الصناعية حيث أنها كانت مطلب رئيسي لدى المستثمرين وأصحاب المصانع.

وخلال انعقاد المجلس، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2024/2025 بدءً من المنشآت كالمعامل الدراسية والمدرجات المركزية التي تستعد لاستقبال الطلاب من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والتشديد على المتابعة الدقيقة للمقررات الدراسية وتفعيلها على المنصات لكافة الفرق الدراسية وكذلك تفعيل الكتاب الالكتروني.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى بداية من الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أنه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية مع بدء العام الدراسي، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

كما وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح 4 لقب أستاذ ــ تعيين 5 أستاذ مساعد ــ تعيين 4 مدرس)، ومنح درجة الماجستير لعدد 52 باحثا، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 24 باحثا، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 18 باحثا، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لعدد 24 باحثا.