رئيس جامعة المنوفية يناقش الإجراءات التنفيذية لبدء العمل بمعهد الأورام الجديد

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات الانتقالية لبدء العمل بمعهد الأورام من حيث توفير وتسكين أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الخدمة الطبية والجهاز الاداري، بحضورالدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعه للتعليم لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد ابو الفتوح وكيل كليه الطب لشؤون الدراسات العليا والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد صبري نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والمستشار الدكتور حسام عريض المستشار القانوني لرئيس الجامعة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وصفاء الدهشان مدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على ضرورة أن يكون المبنى على أعلى مستوى طبقا للمواصفات العالمية واحتياجات المرضى وضرورة إسناد المشروع إلى شركة متخصصة لتصميمه، مشيرا الى ضروره ان يكون المبنى متكاملا ومجهزا باحدث الأجهزة الطبية والفنية، موضحا أن إنشاء المعهد يحتاج إلي تضافر جميع الجهود بالجامعة والمجتمع ورجال الأعمال لإنشاء صرح طبي قادر علي تقديم خدمة علاجية وتشخيصية وبحثية متميزة لمرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش آليات بدء العمل في المعهد مع مراعاة المصلحة العامة عند نقل او انتداب اعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة المتخصصين للعمل به.

كما أشار رئيس الجامعة إلي أن المرحلة القادمة تحتاج إلي إعداد كوادر بشرية مدربة من الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية خاصة مع انضمام كل هذه الصروح الطبية إلي منظومة التامين الصحي الشامل، مؤكدا أنه سيكون منوط بالجامعة إمداد هذه الصروح بالاطباء والإشراف عليها ،موضحا ان الجامعة تستعد من الآن بتدريب الأطباء وتعيين عدد اكبر من نواب الجراحة وعلاج الأورام والأقسام ذات الصلة بعلاج والاورام لتكون كليه الطب والمستشفيات الجامعية قادرة على تقديم الدعم اللازم لهذه المراكز.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة ترتيب الأولويات والعمل الجماعي وصياغة العقود والبروتوكولات اللازمة للعمل بالمعهد معربا عن أمله في ان يحقق المعهد الريادة في مصر والشرق الأوسط في التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث العلمي في مختلف مجالات الأورام إلي جانب تقديم التعليم والتدريب المتميز في جميع مجالات الأورام ومنح شهادات علمية متخصصة في أسباب وطرق الوقاية وعلاج الأورام ،وخدمة المجتمع من خلال وضع السياسات العامة لمكافحة وعلاج الأورام وزيادة الوعي بها.

وقال رئيس الجامعة، إنه من المقرر أن يضم المعهد ستة أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مريض الأورام وهى : قسم علاج الأورام، قسم جراحة الأورام، قسم سرطان الدم، قسم الطب النووى، قسم الإحصاء الطبى والبحث العلمى ، وقسم بيولوجيا الأورام موضحا ، أن المستهدف من إنشاء المعهد هو زيادة السعة السريرية بطاقة (400 سرير داخلى)، ( 40 سرير رعاية مركزة، ) و(40 سرير عناية متوسطة، (6 ) غرف عمليات جراحة أورام لاستيعاب أكبر قدر من مرضى الاورام.