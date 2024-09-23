رئيس جامعة القناة يشهد مجلس كلية الصيدلة ويتابع استعداداتها للعام الدراسي

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مجلس كلية الصيدلة اليوم الإثنين ، وجاء المجلس بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على كلية الصيدلة.

وبمشاركة الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن وأستاذ العقاقير بكلية الصيدلة، ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور ناصر مندور الدكتورة دينا أبو المعاطي بمناسبة توليها منصب نائب رئيس الجامعة، مؤكدًا أن كلية الصيدلة زاخره بتاريخها العريق في تخريج قادة متميزين في المجال الأكاديمي والإداري، وقد ساهمت بشكل كبير من خلال رؤساء جامعات ونواب خرجوا من الكلية، مشيراً إلى أن هذا التميز هو نتاج رؤية واضحة وجهود مستمرة من جميع الأعضاء.

كما تابع رئيس الجامعة استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد، حيث استقبلت كلية الصيدلة هذا العام 158 طالبًا وطالبة في الفرقة الأولى.

وشدد على أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة تسهم في تحقيق التفوق الأكاديمي وتعزز من قدرات الطلاب.

كما تناول الإجتماع عدة موضوعات تتعلق بتطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة التعليم في الكلية، بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع.

وأشار "مندور" إلى أهمية التعاون بين الكلية والمجتمع المحلي، لتعزيز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعكس التزام الجامعة بمسؤولياتها الاجتماعية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور ببرامج الدراسات العليا المتميزة التي تقدمها كلية الصيدلة والتي جعلتها تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات في الإقبال على برامج الدراسات العليا بها.

وبعد ذلك، قام الدكتور ناصر مندور بجولة في الكلية، حيث تفقد قاعة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات الأنشطة الأكاديمية والبحثية.

كما زار المزرعة التعليمية، التي تحتوي على مجموعة متميزة من النباتات الطبية، وأعرب عن أهمية هذه الموارد في تعزيز البحث العلمي والتطبيق العملي للمناهج الدراسية في مجالات الصيدلة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التميز الأكاديمي من خلال دعم الكليات والبرامج التعليمية.

