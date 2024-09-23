رئيس جامعة الأقصر تتابع تنفيذ المنشآت الجامعية الجديدة بمدينة طيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة، لمتابعة آخر مستجدات المنشآت الجديدة التابعة للجامعة، وذلك في إطار جولاتها المتواصلة لمتابعة موقف المشروعات التعليمية ومعدل الإنجاز بها، حيث شملت الجولة المستشفى الجامعي وتابعت سير العمل بها، ومدى مطابقة أعمال التنفيذ وفق خطة الجامعة كمبنى مؤسس طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة.

وتابعت رئيسة جامعة الأقصر، أعمال إنشاء سور الجامعة بموقعها الجديد بمنطقة المائة فدان بطيبة، وأعمال الإنشاء بكليتي الهندسة، وطب الأسنان، ونسب تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنشآت التعليمية، كما استمعت لشرح مفصل حول خطوات تنفيذ المنشآت الجديدة بمنطقة الـ100 فدان، كمبان ذكية خضراء تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية؛ في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

وتفقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أعمال إجراء المقابلات الشخصية لطلاب الفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق المرشحين للالتحاق بالكلية للقبول بأقسامها، وأشادت بأعمال التنظيم واستقبال الطلاب الجدد؛ وتعاون أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بتوضيح كافة الاستفسارات للطلبة والطالبات، خلال محاضرة تعريفية بالأقسام المختلفة للكلية.



وشهدت رئيس جامعة الأقصر، أعمال إجراء المقابلات الشخصية عملية تنظيم مميزة من طلاب الكلية بالفرق المختلفة، والترحيب بزملائهم الجدد، كما قاموا بشرح مبسط لأقسام الكلية؛ لمساعدة زملائهم الجدد في تحديد رغبات الالتحاق بالأقسام بما يتلائم مع رغباتهم ومهاراتهم.



جولة على المنشآت الجامعية الجديدة بمدينة طيبة فى الأقصر



جولة على المنشآت الجامعية الجديدة بمدينة طيبة لمتابعة نسب التنفيذ