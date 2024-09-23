اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم انتظام العام الدراسى الجديد

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:38 ص
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم انتظام العام الدراسى الجديد الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، انتظام العام الدراسى الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت على تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ على الموقع الرسمى لـ وزارة التربية والتعليم والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ، وإتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق

 







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