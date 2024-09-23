اليوم السابع
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وتدريبات أكاديمية كرة القدم للنشء

دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات ضمن مبادرة "بداية جديدة" فى كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:41 ص
دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات ضمن مبادرة "بداية جديدة" فى كفر الشيخ.. صور جانب من دورة التدريب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات منها دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية لأعضاء فرق الجوالة نادى سخا بكفرالشيخ، تدريبات أكاديمية كرة القدم للنشء بمركز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على أيدى مدربين متخصصين لتعزيز اللياقة البدنية لدى المتدربين ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة"  لبناء الإنسان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الدورة تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة "مصر بلا غرقى" وتهدف إلى تأهيل المشاركين لسوق العمل والتدريب على تحقيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والأنشطة بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، بمشاركة النشء والشباب وذوى القدرات الخاصة مستمرة على مدار المائة يوم منذ إنطلاق مبادرة بداية جديدة وتشارك مراكز الشباب فى القوافل بقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة لتنظيم مهرجان رياضى والندوات التوعوية والبرامج التثقيفية والألعاب الترويحية المتنوعة .

جانب من دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات
جانب من دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات

 

دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات
دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات

 

 

ممارسة الالعاب ضمن مبادرة بداية
ممارسة الالعاب ضمن مبادرة بداية

 


 

 







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