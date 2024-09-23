دهب.. لوحة طبيعية على أرض جنوب سيناء تجذب السياح من كل أنحاء العالم.. صور

كتب محمد حسين

مدينة دهب في جنوب سيناء، الوجهة السياحية التي لا تزال تجذب الأنظار من جميع أنحاء العالم، تجمع بين سحر الطبيعة وتنوعها المذهل بفضل موقعها الفريد وثرواتها الطبيعية النادرة، باتت دهب واحدة من أهم الوجهات التي لا مثيل لها على مستوى العالم.

هذه المدينة، التي تبعد نحو 100 كم عن شرم الشيخ و87 كم عن نويبع، تتميز بشواطئها الذهبية التي تلمع تحت أشعة الشمس وكأنها تحمل الذهب في كل حبة رمل، وهو ما أكسبها اسمها.

وفقًا للبيانات الرسمية لمحافظة جنوب سيناء، تتميز دهب بتنوع مذهل في الأنشطة والمعالم السياحية التي تجعلها وجهة مثالية للسياح المحليين والدوليين على حد سواء. من الشعاب المرجانية التي تعد من أكثر المعالم الطبيعية جمالاً، إلى مياهها الصافية وطبيعتها الجبلية، تستحوذ المدينة على اهتمام كل من يزورها، وتتيح الفرصة لعشاق الغوص لاكتشاف الحياة البحرية الغنية والأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية.

من أبرز المناطق السياحية في دهب هي منطقة المسبط والمشربة، حيث تعتبر هذه المناطق المركز التجاري والسياحي للمدينة، تحتضن هذه المناطق مجموعة واسعة من المحلات التجارية ونوادي الغوص والمقاهي والمخيمات والفنادق التي تلبي احتياجات الزوار.

ومن أبرز المعالم التاريخية في دهب، تل المشربة الذي كان يستخدم كمخازن لأحد الموانئ القديمة في تلك المنطقة، أما منطقة العصلة، فهي موطن لحوالي 75% من سكان دهب، وتنقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية هي: مدينة مبارك، الزرنوق، والعصلة، وتتمتع هذه المنطقة بأجواء هادئة ومريحة تعكس بساطة الحياة البدوية والروح الحقيقية لدهب.

من أبرز معالم دهب التي لا يمكن تفويتها هي محمية أبو جالوم الطبيعية، التي تمتد على مساحة 500 كم²، وتم إعلانها محمية طبيعية منذ عام 1992، تشتهر هذه المحمية بمناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تلتقي الجبال بالشواطئ، وتحتضن أنظمة بيئية متعددة تشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية، بالإضافة إلى اللاجونات والكائنات البرية والبحرية. المحمية تعتبر ملاذاً لهواة الغوص والسفاري، حيث يمكنهم استكشاف الطبيعة البرية ومراقبة الطيور والحيوانات في بيئة طبيعية بكر.

تعتبر دهب من المدن القليلة في العالم التي تلبي رغبات الزوار على اختلاف ثقافاتهم واهتماماتهم، بفضل مناخها المعتدل طوال العام، تعد وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن المتعة والمغامرة، سواء كانوا هواة الغوص أو السفاري أو حتى محبي الاسترخاء على شواطئها الذهبية. كل زاوية في دهب تعكس روح المغامرة، من الغوص في أعماق البحار إلى تسلق الجبال واستكشاف المحميات الطبيعية.

دهب ليست مجرد مدينة ساحلية في جنوب سيناء، بل هي لوحة طبيعية بديعة تقدم تجارب سياحية لا تُنسى، بموقعها المتميز وثرواتها الطبيعية الفريدة، تستمر في كونها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبحث عن المغامرة في أعماق البحار أو الراحة على شواطئها الذهبية، فإن دهب تقدم لك كل ما تحتاجه.



جمال بكر



جمال دهب الطبيعي



جنة من الجمال



دهب الساحرة



كنوز دهب الطبيعية



مشاهد ساحرة بدهب



مكونات مدينة دهب



من جمال مناطق دهب