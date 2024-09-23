حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة شقة سكنية بمنطقة البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، حبس عامل "له معلومات جنائية" لاتهامه بسرقة شقة سكنية، بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وتهديد مالكتها باستخدام سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض.