حبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة فى الخليفة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الخليفة.

وكشف تحقيقات النيابة، عن أن المتهم تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدرة اعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب "النشل"، وأضاف بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وطالب النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.