حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الأزبكية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بزعم مساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الألى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من "كبار السن" المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم وعثر بحوزتها على (عدد 8 كارت فيزا – هاتف محمول مجهولين المصدر "متحصلات نشاطها الإجرامى")، واعترفت بارتكابها عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.