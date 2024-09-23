اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:00 م
حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم حبس،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الأزبكية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بزعم مساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الألى. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من "كبار السن" المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم وعثر بحوزتها على (عدد 8 كارت فيزا – هاتف محمول مجهولين المصدر "متحصلات نشاطها الإجرامى")، واعترفت بارتكابها عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.







سرقة

اخبار الحوادث

عقوبة السرقة

سرقة رواد البنوك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة