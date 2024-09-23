اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إطلاق 165 صاروخا من حزب الله في لبنان على مستوطنات بالشمال

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:26 م
جيش الاحتلال: إطلاق 165 صاروخا من حزب الله في لبنان على مستوطنات بالشمال الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الجيش الإسرائيلي قال :"إطلاق 165 صاروخا من جانب حزب الله في لبنان على مستوطنات شمال إسرائيل منذ صباح اليوم".

أفادت القناة بأن هناك غارات للاحتلال تستهدف أطراف مدينة النبطية وبلدات عبا وعنقون والمنصوري جنوبي لبنان.


ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".


من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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