جوتيريش يطلق "قمة من أجل المستقبل" تتناول موضوع المناخ

نيويورك (أ ش أ)

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "قمة من أجل المستقبل" تستمر يومين وتتناول موضوع المناخ فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما حذر بعض الزعماء من تنامى انعدام الثقة بين الدول مع تزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

وتحدث زعماء الدول أمام المجموعة بعد تبني "ميثاق من أجل المستقبل" يهدف إلى ضمان التعاون بين الدول وزيادته، حيث دعا كثيرون إلى الوصول العاجل إلى المزيد من تمويل المناخ حسبما أورد موقع "سويس انفو" الإخباري السويسري.

وقال جوتيريش في كلمة له أمام الزعماء بالقمة " إن التحديات الدولية تتحرك بسرعة أكبر من قدرتنا على حلها. تتفاعل الأزمات وتتغذى على بعضها البعض - على سبيل المثال، مع نشر التقنيات الرقمية لمعلومات مضللة حول المناخ، فإن ذلك يعمق انعدام الثقة ويغذي الاستقطاب".

من جانبها أعادت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي تحذير جوتيريش وحثت على "إعادة ضبط" كيفية إدارة المؤسسات العالمية حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أفضل للأزمات وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت موتلي "إن الأزمة في مؤسسات الحكم لدينا، وانعدام الثقة بين المحافظين والمحكومين، ستستمر في تعزيز الاغتراب الاجتماعي في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت الذي نحتاج فيه إلى العثور على أكبر عدد ممكن من الناس لتشكيل عالم جديد".

وتستمر قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين بخطابات من الصين والهند والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابًا في حدث تحضره أيضًا الممثلة والناشطة المناخية جين فوندا ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، من بين آخرين. وتتضمن فعالية أخرى تستضيفها مؤسسة كلينتون خطابات للأمير هاري، دوق ساسكس، والممثل والناشط في مجال المياه مات ديمون .

وأحصت مجموعة المناخ،التي تنسق أسبوع المناخ، حوالي 900 حدث مرتبط بالمناخ مخطط لها في جميع أنحاء المدينة هذا الأسبوع، تستضيفها شركات متعددة الجنسيات ومنظمات غير ربحية دولية وحكومات ونشطاء .

واتخذت القمم المناخية والأحداث مثل أسبوع المناخ، التي تعقد جنبًا إلى جنب مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نبرة أكثر إلحاحًا في السنوات الأخيرة حيث تعمل درجات الحرارة المرتفعة على تغذية الكوارث الشديدة بشكل متزايد مثل موجات الحر والعواصف.

وأعرب بعض المراقبين لمفاوضات المناخ عن أسفهم لأن الاتفاق العالمي الذي تبنته الجمعية العامة صباح الأحد لم يذهب إلى أبعد من قمة كوب 28 في دبي العام الماضي في التأكيد على الالتزام بالانتقال للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال ألدين ماير، وهو زميل بارز في مؤسسة "أي 3جي" E3G البحثية للمناخ، إن الدول تظهر "فقدان ذاكرة جماعي" حول الحاجة إلى التعامل مع الوقود الملوث .

كما كان القادة يتصارعون مع تحد أكثر إلحاحًا على جدول أعمال المناخ. لم يتبق سوى شهرين حتى قمة المناخ كوب29 التابعة للأمم المتحدة في باكو بأذربيجان، مما يترك القليل من الوقت للاتفاق على هدف تمويل عالمي جديد ليحل محل التعهد السنوي بقيمة 100 مليار دولار والذي ينتهي في عام 2025.

مع تقدير بعض وكالات الأمم المتحدة لاحتياجات التمويل السنوية بالتريليونات، يتطلع القادة إلى ما هو أبعد من ميزانياتهم الخاصة عن طرق لتعزيز أموال المناخ.

ويخضع البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لعمليات إصلاح هذا العام، والتي قد تجعلهم يوفرون المزيد من التمويل أو يتحملون المزيد من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وفي إطار مبادرة تقودها بربادوس وفرنسا وكينيا، تواصل الدول أيضًا مناقشة فرض ضرائب عالمية جديدة للمساعدة في دفع تكاليف تمويل المناخ، مثل ضريبة المعاملات المالية أو ضريبة الشحن .

ولاحظت الأمينة العامة للكومنولث باتريشيا سكوتلاند أن بعض أفقر دول العالم تواجه الآن كوارث ناجمة عن تغير المناخ إلى جانب زيادة عبء الديون.

وقالت سكوتلاند "يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهد لفهم الظلم الأساسي المتمثل في أزمة الديون التي تمر بها أغلب دولنا النامية. ويتعين على بنوك التنمية والبنك الدولي أن تتدخل لمواجهة هذا الواقع".

