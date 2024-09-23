اليوم السابع
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جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. المؤهل من الإعدادية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:31 ص
جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. المؤهل من الإعدادية محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى المصانع في أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة "عمال إنتاج"، ويشترط للتقديم عليها أن يكون سن المتقدم يتراوح بين 18 و 35 عامًا، ومؤهله الدراسي من إعدادية.

وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة توفر للمتقدمين عليها مزايا تشمل: مواصلات، وعقد عمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وحوافز.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".







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