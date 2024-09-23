جامعة قناة السويس تستقبل وفدًا من جواندونج الصينية لتعزيز التعاون العلمى

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، وفدًا من جامعة جواندونج الصينية برئاسة الدكتور يو هايفنغ، رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى والتبادل الطلابي بين الجامعتين.

ضم وفد جامعة جواندونج مجموعة من الشخصيات البارزة، ضم الدكتور لي خاى فنع قنغ، والدكتور تشن دونج تشوني، عميد كلية اللغات الأجنبية، والدكتور ماتش جى، عميد كلية الإنسانية والإعلام، والدكتور جيا لي، عميد كلية السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى السيدة لونى، مديرة مكتب التعاون الدولي، والسيدة يثى شوان من نفس المكتب.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجانبين، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، مؤكدًا على تطلعه إلى بناء شراكات قوية مع جامعة جواندونج.

وأضاف "مندور" إن هذا التعاون سيعزز من قدرات مؤسساتنا التعليمية ويساعد على تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب والباحثين.

من جانبه، أكد الدكتور يو هايفنغ على أهمية تعزيز سبل التعاون مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستكون منصة لتبادل الأفكار والابتكارات، وستفتح آفاق جديدة للبحث العلمي والتعليم المشترك، مما يسهم في تطوير قدرات الطلاب والباحثين في كلا الجانبين.

وفي نهاية اللقاء ـ تم تبادل الدروع بين رئيسين الجامعتين، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، حيث تعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الطرفين، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في المستقبل.