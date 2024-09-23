تكلف 56 ألف جنيه إنجليزى.. ذكرى إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية

كتب ـ سيد الخلفاوى

فى مثل هذا اليوم من عام 1856 تم تشغيل أول خط سكة حديد يربط القاهرة بالإسكندرية، بقيمة 56 ألف جنيه إنجليزي، حيث تم تشغيل الخط يوم 23 سبتمبر 1856، إذ نُفذ في عهد الخديوي عباس الأول الذي تولي حكم مصر سنة 1848، وكان الهدف هو تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين.

ووفق الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تمّ تنفيذ الخط على يد شركة إنجليزية استعانت بروبرت ستيفنسن ابن مخترع القطار الذي يعمل بالبخار، والمشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

حينها وقع الخديوي عباس الأول عقدًا مع روبرت ستفنسن بقيمة 56 ألف جنيه إنجليزي لإنشاء الخط، ويمتد الخط بطول 209 كيلومترات وبدأ العمل في المشروع سنة 1852 وتمّ الانتهاء منه سنة 1856.

وكان العصر الذهبي للسكة الحديد في عصر إسماعيل باشا «1863 - 1879»، وفق أطلس السكة الحديد، إذ انتشرت الخطوط في الدلتا وكذلك في الوجه القبلي، فبدأ من بولاق وإمبابة إلى بني سويف، وليس انتشاراً رأسياً فقط على النيل، بل امتدت الخطوط الأفقية في الدلتا وكذلك في الصعيد.