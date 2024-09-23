تفاصيل التحقيقات مع مدير كيان تعليمي وهمى بمدينة نصر

كتب سليم على

أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر واستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .





