تسليم أجهزة كهربائية ومعاش شهرى لـ"سيدة القطط" بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن فريقا من قيادات الحزب، ضم الدكتورة زينب فهيم أمينة المرأة، وخالد جزر أمين مساعد الإعلام زار المسنة المعروفة بـ"سيدة القطط"، وقام بتسليمها غسالة وأجهزة كهربائية وبطانية ومفروشات منزلية.

وأشار لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحديد مبلغ 2000 جنيه، وسيكون معاشا ثابتا سيتم توصيله لها شهريا، وكذلك علاجها بمجمع العيادات الطبية التابعة للحزب.

وأعربت السيدة غالية عن شكرها لقيادات الحزب الذين زاروها في منزلها من أجل تقديم متطلباتها التي سبق وعرضتها في تسجيلها مع موقع اليوم السابع في فيديو بث مباشر.

كان نشر اليوم السابع عن مسنة من محافظة الشرقية، تتكفل بإطعام القطط، على الرغم من ظروفها المتواضعة، التي رصدها موقع اليوم السابع في بث مباشر، بعنوان "سيدة القطط بالشرقية.. مسنة بسيطة تتكفل بالقطط وتؤكد: عوض ربنا عن الضنا".

المكافأة كانت من جنس عمل الخير، وكما كانت السيدة الببسيطة محبة للخير، فإن ما ظلت لسنوات تفعله لله فقط، شاهده من يهتم بأهل الخير ويحبهم ويدعمهم، حتى كانت على موعد مع تبني حزب مستقبل وطن لحالتها برمتها.

حيث أصدر الحزب بيانا جاء فيه: إيمانا بالدور المجتمعي التي يسعي إعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديمه وعرضه بكل حيادية أمام الرأي العام، تابعت الأمانة العامة لـ حزب مستقبل وطن فيديو علي موقع اليوم السابع بعنوان "سيدة القطط بالشرقية.. مسنة بسيطة تتكفل بالقطط" وعلي مدار قرابة 30 دقيقة بث مباشر، والمراسلة الصحفية تحاول مع الضيفة في نوعية المساعدة التي تحتاجها مقابل إنسانيتها ورحمتها بالحيوانات الأليفة التي لا مأوى لها إلا بيتها البسيط، وتفاجأت الأمانة العامة بكم الرضا الذي جاء علي لسان المسنة البسيطة.

الحزب أضاف فى بيانه: "رغما عن ضيق الحال، ولكنها أصرت بأن الدولة ترعاها بمعاش تكافل وكرامة، وهذا ما جعلها تضع صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جدران غرفتها البسيطة في رسالة بأنها تحمل الجميل وتقدر ما تقدمه القيادة السياسية من أجل حياة كريمة، وتري الأمانة العامة بأن هذه النماذج الطيبة التي تنطق بـ لسان حامد وشاكر وراضى.. لذا تؤكد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن من خلال الموقع الإخباري المتميز "اليوم السابع" بأن الحزب وضع آلية لدعم السيدة الغالية بمبلغ 2000 ثابت شهريا مدي الحياة، مع توفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات اللازمة لإعانتها على ظروف الحياة.





الحاجة غالية مع القطط



الحزب يسلم أجهزة كهربائية ومعاش



حزب مستقبل وطن بالشرقية في منزل سيدة القطط