تحرير 631 مخالفة تموينية للمخابز والمستودعات والرد على 35 شكوى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها بكافة أرجاء المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 631 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، بالإضافة إلى الرد على 25 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

كما أسفرت الحملات عن وجود تصرف فى 42 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير محضر جنح لمخبز بلدى للاستيلاء على المال العام بمبلغ 323085 جنيها، ومحضر اخر لمستودع لتصرفه في 150 أسطوانة صغيرة الحجم 12.5 كيلو جرام منزلى.

وكذلك أسفرت الحملات أيضا، عن ضبط منخل في منطقة البرادعة يقوم بنخل الدقيق البلدي المدعم، وإعادة تدويره، حيث تم ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، و13 شيكارة دقيق منخول معبأ في شكائر بيضاء زنة الشيكارة 50 كجم، و3 شيكارة نخالة ناعمة زنة الشيكارة 50 كجم، وتم التحفظ علي الشكائر بأحد المطاحن الحكومية التابعة وجاري اتخاذ اللازم قانونا.