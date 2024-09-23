تحرير 241 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المرور الدورى على كافة الأنشطة التجارية ومنافذ الأغذية للوقوف علي مدي قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور على المخابز السياحية والإفرنجية وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات ومحلات الجزارة بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 1 وحتي 20 سبتمبر الجاري ، أسفرت عن تحرير 135 محضر تمويني ، تنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار ، مخالفة الاشتراطات الصحية ، مزاولة الأنشطة بدون تراخيص ، كما تم إعدام 60 كجم زيوت غير صالحة للإستخدام الآدمي ، وضبط 3 طن طحينة وسوداني مقشور مجهول المصدر ، و 28 عبوة حلاوة منتهية الصلاحية ، بالإضافة الي تحرير 57 محاضر وإنذارات بيئية و 39 محضر غلق إداري لبعض المحلات الغير مرخصة ، وكذا تحرير 10 محاضر لصيدليات لوجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وتغيير التسعيرة وعدم وجود المدير الصيدلي .



وأكد محافظ المنوفية متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .



