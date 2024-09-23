تحرير 156 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة على أسواق الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة مُكبّرة بمراكز المحافظة الخمسة، بالاشتراك بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على المطاعم ومحال بيع السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 156 محضرا متنوعا (عدم حمل شهادة صحية - عدم إعلان عن الأسعار - اشتراطات صحية - منشآت بدون ترخيص - سلع منتهية الصلاحية - موازين غير صحيحة او مدموغة) وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت المحافظة على كافة المحال التجارية والمطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية و التموينية؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وتفادي نشر قائمة سوداء بالمنشآت المخالفة والمتلاعبة بصلاحية الأغذية والمشروبات.