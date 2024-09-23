اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 27 أكتوبر المقبل

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:29 م
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 27 أكتوبر المقبل المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق، لجلسة 27 أكتوبر المقبل للمرافعة.

جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

 







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