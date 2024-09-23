اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن قرية سنديون بقليوب 6 ساعات غدا.. تعرف على الموعد والسبب

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:02 م
انقطاع المياه عن قرية سنديون بقليوب 6 ساعات غدا.. تعرف على الموعد والسبب قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قرية سنديون مركز قليوب، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء الموافق 24 / 9 / 2024، وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تغيير محبس خط المياه الرئيسى قطر 600 مم المغذى لقرية سنديون، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

شركة مياه القليوبية

مياه القليوبية

انقطاع المياه

قرية سنديون

مركز قليوب

تغيير محبس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة