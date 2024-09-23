انقطاع المياه عن قرية سنديون بقليوب 6 ساعات غدا.. تعرف على الموعد والسبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قرية سنديون مركز قليوب، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء الموافق 24 / 9 / 2024، وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تغيير محبس خط المياه الرئيسى قطر 600 مم المغذى لقرية سنديون، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.