المتهمون بسرقة مبلغ مالى من سيارة شركة أدوية بكرداسة يكشفون تفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مالي من سيارة شركة أدوية في كرداسة، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أن عامل بالشركة، وراء تحريضهم على ارتكاب الجريمة، حيث انتحلوا صفة رجال شرطة، وطاردوا سيارة الشركة، وأوهموا السائق ومسئول الخزينة، أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى بحوزتهم، ثم تركوهم وفروا هاربين.

بمواجهة عامل الشركة المتهم، اعترف بأنه استغل عمله بالشركة، وعلمه بمواعيد نقل النقود الخاصة بالشركة، وتوريدها لباقي الشركات، واستعان بـ 7 متهمين، ووضعوا سيناريوا سرقة سيارة الشركة، حيث أبلغهم بمواعيد خروج السيارة من مقر الشركة بكرداسة، واستوقفوا السائق والموظف بصحبته، واستولوا منهم على النقود، بعد إيهامهم أنهم رجال شرطة، وأرشد وباقي المتهمين عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مسئول خزينة– سائق "يعملان بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة المركز") أنه حال سيرهما بسيارة "ملك الشركة عملهما " قيادة الثانى بدائرة المركز، وبحوزتهما مبلغ مالى خاص بالشركة لتوريده لإحدى شركات الأدوية الكائنة بمحافظة الإسكندرية، فوجئا بقيام عدد (4) أشخاص مستقلين سيارة "ميكروباص" باستيقافهما مدعين أنهم رجال شرطة ، وقاموا باصطحابهما، واستقل أحدهم السيارة الخاصة بالمبلغين، وعقب ذلك قاموا بتركهما وأثناء عودتهما مترجلين عثرا على سيارة الشركة بأحد الطرق وقاما بإكتشاف سرقة المبلغ المالى منها.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص من بينهم عامل بالشركة محل البلاغ)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (7 أشخاص) وبحوزتهم (2 سيارة "ميكروباص" ومركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم أقر العامل باستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظراً لمروره بضائقة مالية إتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.