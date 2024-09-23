اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية وتشاد تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:00 ص
السعودية وتشاد تبحثان تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي،خلال لقائه، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عبدالرحمن غلام الله، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الاحد، وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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السعوديه

اخبار السعوديه

تشاد

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