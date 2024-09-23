السعودية وتشاد تبحثان تعزيز التعاون المشترك

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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي،خلال لقائه، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عبدالرحمن غلام الله، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الاحد، وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.