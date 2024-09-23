اليوم السابع
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الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 24/25.. الأسماء

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:31 م
الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 24/25.. الأسماء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، تشكيل الحركة القضائية للمحاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 2024/2025. 

حضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.



وقد رحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
 
وحرص رئيس المجلس على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
 
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
 
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.







مجلس الدولة

الجمعية العمومية

رئيس المجلس

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

الحركة القضائية للمحاكم الإدارية




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