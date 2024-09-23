التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على الفئات الأكثر احتياجا بالبحيرة.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

كثف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فعالياته المختلفة من خلال مبادرة إيد واحدة بمحافظة البحيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالمناطق المختلفة.

وتضمنت فعاليات مبادرة إيد واحدة التى يتم تنفيذها عن طريق مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع أكثر من 2500 وجبة ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا بمركز كوم حمادة.

وقالت النائبة البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فاعليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية، بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة إلى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطني.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير، وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر احتياجا.



التحالف الوطنى



توزيع 2500 وجبة



توزيع الوجبات