التحالف الوطنى يقرر دفع المصاريف المدرسية للطلاب غير القادرين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ خطط التحالف لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرة إيد واحدة.

وأضافت أن فعاليات مبادرة إيد واحدة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية، بل تتضمن دعم الطلاب غير القادرين ودفع المصاريف المدرسية بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، وكذلك تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بالإضافة إلى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة، إضافة لقوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطني.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي قد واصل فعالياته المختلفة من خلال مبادرة إيد واحدة بمحافظة البحيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالمناطق المختلفة.

وتضمنت فعاليات مبادرة إيد واحدة التى يتم تنفيذها عن طريق مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع أكثر من 2500 وجبة ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فاعليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من اهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر احتياجا.